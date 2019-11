Più sicuri insieme, campagna di sicurezza per gli anziani: incontro a Palazzo Gambacorti

Venerdì 8 novembre alle ore 16 nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti si terrà l’incontro “Più sicuri insieme. Campagna di sicurezza per gli anziani”. L’incontro, aperto alla cittadinanza, è organizzato dal Comune di Pisa, in collaborazione con il Comune di Cascina e Confartigianato Pisa, nell’ambito della campagna lanciata dalla Prefettura di Pisa per prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani.

Come emerso nel corso degli ultimi Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, è aumentato il numero degli anziani che vivono da soli, ritenuti più vulnerabili ed esposti a fenomeni di criminalità. Da qui la necessità di attivare una campagna di sensibilizzazione con la partecipazione delle autorità locali, delle forze di polizia e l’intervento di Confartigianato per informare la popolazione anziana e i familiari sui possibili rischi di truffe che si verificano in casa, per strada, sui mezzi di trasporto o anche utilizzando internet. Gli esponenti delle forze di polizia e le autorità presenti potranno informare e suggerire accorgimenti per contrastare le truffe e per difendersi da questi rischi, nell’obiettivo di stabilire un rapporto sempre più stretto tra la fascia della popolazione anziana, istituzioni e forze dell’ordine.

“Abbiamo accolto volentieri l’invito del Prefetto di Pisa – dichiara l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno – per organizzare momenti di incontro in cui sensibilizzare i cittadini più anziani, per informarli e aiutarli a difendersi dalle truffe. Come Amministrazione Comunale riteniamo importante fare la nostra parte per garantire la sicurezza dei cittadini più fragili, organizzando iniziative in collaborazione con tutte le istituzioni e le forze di polizia del territorio, per dar vita ad un percorso concreto di sicurezza partecipata condiviso tra tutti, che possa contribuire a non far sentire gli anziani soli e indifesi di fronte alla criminalità e ad innalzare il livello di sicurezza in città.”

All’incontro di venerdì, dopo i saluti del sindaco Michele Conti e del prefetto Giuseppe Castaldo, introdurranno l’incontro l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno e il presidente di Confartigianato Pisa Romano Pucci. Interverranno Fabrizio Valerio Nocita, dirigente squadra mobile Questura di Pisa, Roberto Lauretta, comandante gruppo Guardia di Finanza, Michele Stefanelli, comandante Polizia Municipale, Salvatore Leone, comandante compagnia Carabinieri di Pisa e Susanna Ceccardi, eurodeputato e assessore alla sicurezza del Comune di Cascina.

