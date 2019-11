Prelievi sospesi a Certaldo per conduttura idrica rotta nella sede Cri

Si è rotta una conduttura dell’acqua in nottata nella sede della CRI di Certaldo e, stamani, non è stato possibile effettuare i prelievi ematici né le procedure amministrative. L’intervento di riparazione e ripristino dei locali è stato tempestivo e, da domani, i servizi saranno garantiti regolarmente.

L’Azienda Sanitaria ricorda che dallo scorso 21 ottobre il Punto Prelievi e i Servizi Amministrativi sono stati trasferiti nella locale CRI per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione della nuova Casa della Salute.

