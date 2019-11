Revet, la bergamasca Montello entra con il 30% delle quote

È stata presentata durante Ecomondo la nuova composizione societaria di REVET s.p.a di Pontedera in esito ad una importante operazione di acquisizione del 30% del capitale sociale da parte di Montello s.p.a, che va ad unirsi al socio di maggioranza assoluta ALIA s.p.a. e al Socio Siena Ambiente s.p.a., di matrice pubblica, finalizzata alla realizzazione e sviluppo di un polo di riciclo della plastica tecnologicamente avanzato e di riferimento per l’Italia centrale, che prevede investimenti per circa 40 milioni di euro.

CHE AZIENDA È LA MONTELLO SPA

La Montello S.p.A. - si legge nella nota biografica del sito dedicato - sorge su un’area industriale in provincia di Bergamo di circa 450.000 mq, di cui 120.000 coperti. Fino alla fine del 1995 era un’azienda siderurgica per la produzione di acciaio e tondo per cemento armato.

Nel 1996, dopo ripetute crisi del settore siderurgico nazionale si decide la chiusura dell’attività siderurgica (Brown Economy) riconvertendo lo stabilimento in attività di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica post consumo e dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata (Green Economy) che, in quel periodo, cominciava a diffondersi in Lombardia.

Inizia in tal modo il concetto di rifiuto/risorsa verso una Economia Circolare. Con tale riconversione produttiva oggi la Montello S.p.A., dà occupazione a 650 addetti (contro i 320 che erano al momento della chiusura dell’attività siderurgica).

Attualmente nello stabilimento di Montello (BG) vengono riciclate 200.000 ton/anno di imballaggi in plastica post-consumo, da cui si ricavano nuovi manufatti, e 600.000 ton/anno di Frazione Organica FORSU provenienti dalla raccolta differenziata da cui si ricava biogas utilizzato per produrre sia energia elettrica e termica che biometano, recuperando contestualmente anche l’anidride carbonica CO2 per uso tecnico industriale e producendo un fertilizzante organico di elevata qualità.

