In Sapienza "Ad alta voce & a tutto volume”, serata di letture e libri in mostra

Venerdì 8 novembre, alle 21.30, nell'Aula Magna Storica della Sapienza, in occasione del Pisa Book Festival, con le due sezioni speciali dedicate a Portogallo e Romania, si terrà una serata di letture in portoghese e in romeno con gli scrittori e i loro traduttori, e una mostra di libri dedicata ai due paesi ospiti.

L’iniziativa, nata grazie alla collaborazione con le professoresse Valeria Tocco e Emilia David del dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, vedrà la partecipazione degli scrittori Almeida Faria, Luís Cardoso (Focus Portogallo), Radu Pavel Gheo, Claudiu Florian (Focus Romania) che leggeranno brani delle loro opere accompagnati dai loro traduttori Andrea Ragusa, Mauro Barindi, e l’allestimento di una piccola esposizione di volumi antichi e moderni provenienti dalle biblioteche di Ateneo, in particolare dalla Biblioteca di Italianistica e Romanistica.

Tra questi, oltre alle Cinquecentine, “Geografia” di Tolomeo e “Dell’unione del Regno di Portogallo alla Corona di Castiglia” di Conestaggio, saranno esposte alcune prime edizioni del grande poeta e pittore portoghese José de Almada-Negreiros, donate alla Biblioteca dagli eredi, e opere di fine Ottocento in romeno.

Inoltre si potranno sfogliare alcuni volumi moderni che illustrano l’arte, la storia, la cultura dei due paesi ospiti e che testimoniano la ricchezza e la varietà della raccolta delle biblioteche del nostro Ateneo, un grande patrimonio accessibile a tutti.

La mostra continuerà dall’11 al 15 novembre presso la Biblioteca di Italianistica e Romanistica, piazza Torricelli 2, dalle 8.30 alle 20.00, ingresso libero.

Qui il programma

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

