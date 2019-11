Scappa da casa per togliersi la vita, salvato dalla polstrada

Un uomo di 57 anni, originario della provincia di Messina, è stato rintracciato dalla Polizia Stradale di Livorno dopo essersi allontanato dalla sua casa nel Milanese e non aver più dato notizie di sé. E’ accaduto nella tarda serata di ieri sull’Aurelia, in prossimità dell’area di servizio California, quando i poliziotti hanno saputo che i familiari dell’uomo avevano dato l’allarme, poiché temevano che lui mettesse fine al periodo di sofferenza che, ormai, stava vivendo da tempo a causa di una brutta malattia.

In casa aveva lasciato un messaggio per i suoi cari, che aveva tutta l’aria di un addio, e della sua AUDI non vi era più traccia. Ma attraverso il satellitare di bordo quell’auto è stata localizzata lungo il tratto livornese dell’Aurelia e, a quel punto, due pattuglie del Distaccamento di Venturina si sono date da fare per cercarla, riuscendo poi a localizzarla.

I poliziotti l’hanno fermata, capendo che chi era al volante era proprio la persona che stavano cercando. L'uomo, una volta rassicurato, li ha seguiti fino in caserma. All'arrivo di un amico, avvisato dai familiari, è poi stato riaccompagnato a casa.

