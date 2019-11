Spaccio nella periferia di Pontedera, 11 arresti operati dai carabinieri

Undici arresti a Pontedera per spaccio e altre 5 misure cautelari da eseguire nei confronti di latitanti: questa la conclusione delle indagini condotte con metodi investigativi tradizionali ma che hanno avuto la loro efficacia. Sono finiti in carcere 7 pusher maghrebini, per altri due spacciatori sono stati concessi gli arresti domiciliari (uno è italiano) e due hanno avuto il divieto di dimora e l'obbligo di firma (per un altro italiano).

Le indagini dei carabinieri di Pontedera è durata un anno e mezzo, documentando 600 episodi di spaccio di cocaina e hashish nella periferia della città o al di fuori di alcuni locali. Il giro di spaccio aveva una certa rilevanza, secondo il procuratore Alessandro Crini, che ha chiesto le misure cautelari al gip con pene più severe.

