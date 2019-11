Turisti derubati delle valigie, le recuperano i carabinieri

Derubata una coppia di turisti brasiliani a Cortona, in provincia di Arezzo. I due turisti avevano parcheggiato in zona Spirito Santo, quando tornando all’auto si sono accorti di essere stati derubati. La coppia ha subito avvertito i carabinieri segnalando ciò che era successo e l’urgenza di ritrovare le valigie rubate con all’interno anche i loro documenti.

Dopo alcune ricerche i carabinieri sono riusciti a ritrovare le valigie con ancora tutti gli oggetti dei turisti, compresi i documenti personali.

I militari hanno quindi avvertito i turisti e hanno restituito loro le valigie. Tuttavia sono ancora in corso le indagini per individuare gli autori del furto.

