Un anno di pannoloni ai nidi di Santa Croce: la donazione delle Farmacie Comunali

Le farmacie comunali di Santa Croce sull'Arno puntano sul sociale e danno una mano ai nidi Petuzzino e Arrì Arrò. Per i 73 bambini delle due strutture è in arrivo una donazione importante: la fornitura di pannoloni per un anno. Il costo, di circa tremila euro, non andrà quindi a gravare sulle casse della amministrazione comunale.

Il progetto è stato già messo in atto in altri comuni che fanno parte di Farmarete ma è la prima donazione ai nidi santacrocesi. Le farmacie hanno già destinato a suo tempo 100mila euro per la costituzione della Casa delle associazioni e riguarda un immobile in centro di proprietà comunale.

Sono circa 3600 i pannoloni annui per i due nidi. "Il risultato arriva anche grazie ai nostri collaboratori. Siamo contenti di investire sul territorio" hanno detto i direttori delle due farmacie Massimiliano Melai e Elena Mannocci.

L'amministratore Filippo Dami ha aggiunto: "Le farmacie comunali hanno un ruolo sociale. La cittadinanza deve sapere che in farmacia trova non solo grande disponibilità ma rende un servizio che ritorna alla comunità. Abbiamo una gestione privatistica che crea beni pubblici".

Gli ha fatto seguito Luigi Giglioli, coordinatore Farmarete: "L'obiettivo è far capire che il coordinamento è un valore aggiunto per la zona. Possiamo reinvestire sul territorio e aiutare la comunità".

"L'operosità delle nostre farmacie comunali è un servizio che non viene riconosciuto come un impegno o una scelta della amministrazione comunale. Le due farmacie comunali fanno moltissimo, il valore aggiunto è quello di ridistribuire gli utili. Questa donazione ha un obiettivo molto bello, è un primo approccio di un sistema di rete" ha concluso il sindaco Giulia Deidda presente assieme a Sofia Capuano dell'ufficio servizi sociali del comune.

Gianmarco Lotti

