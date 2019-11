Una lettera e dei fiori da Pescia per ricordare i vigili del fuoco scomparsi

Dopo la commemorazione fatta in consiglio comunale nella serata di martedì, l’amministrazione comunale di Pescia ha voluto ancora onorare le vittime della tragedia di Alessandria.

Con una cerimonia molto semplice quanto sentita, il sindaco della città Oreste Giurlani ha donato un mazzo di fiori, portato di persona dal presidente del Mefit Antonio Grassotti, in ricordo dei tre vigili del fuoco scomparsi, leggendo una lettera al comandante provinciale del corpo Luigi Gentiluomo.

Molta commozione nelle parole del comandante, che ha ringraziato i presenti e ricordato gli sfortunati colleghi. Alla cerimonia hanno preso parte il vicequestore e comandante del commissariato della Polizia di Stato di Pescia Floriana Gesmundo, il vicecomandante della stazione di Carabinieri di Pescia Lorenzo Guidotti e una pattuglia della polizia municipale.

Questo il testo della lettera che il sindaco Giurlani, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Vittoriano Brizzi, ha prima letto e poi consegnato ufficialmente ai Vigili del Fuoco.

L’Amministrazione Comunale di Pescia, a nome dell’intera comunità che rappresenta, intende rivolgere a tutti gli appartenenti a questa gloriosa istituzione nazionale, ai suoi componenti che da sempre operano e lavorano per la sicurezza dei cittadini e dei nostri territori, rischiando quotidianamente la propria incolumità con uno spirito di sacrificio e un rispetto delle istituzioni ammirevole e esemplare :



Cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio, Marco e Matteo, morti tragicamente mentre compivano il loro dovere ;



Vicinanza a tutti i Vigili del Fuoco italiani, ai colleghi più stretti di Antonio ,Marco e Matteo e alle loro famiglie;



Ammirazione per quanto ogni giorno i Vigili del Fuoco fanno per tutti noi, a Pescia come in qualunque altro luogo dove essi operano;



Simbolicamente doniamo un mazzo di fiori alla sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pescia, per testimoniare questi tre sentimenti, che sono condivisi da tutti i cittadini che abbiamo l’onore di rappresentare.

Fonte: Comune di Pescia

