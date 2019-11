Use basket, il punto sul vivaio biancorosso

Under 20 Silver

Biancorosso Sesa-Impruneta 55-35

Biancorosso Sesa

Carpignani 8, Vincelles, Bertolaccini, Gargelli 5, Marconcini 6, Bernini 4, Xhindoli, Biffignandi, Pistolesi 10, Bulleri 8, Bianchi 8, Monizio 3. All. Pagliai (ass. Cinali/Escriva)

Under 18 Gold

Biancorosso Sesa-Agliana 94-46

Biancorosso Sesa

Maltomini 7, Mazzoni 14, Morosi 8, Cerchiaro 14, Casini 6, Berti 2, Sani 3, Cappelletti 8, De Francesco 6, Giannone 17, Pozzolini , Syll 9. All. Marchini (ass. Mazzoni)

Under 18 Regionale

Biancorosso Sesa-Asciano 65-38

Biancorosso Sesa

Borsini 3, Scalzo J. 3, Scalzo N. 4, Scali 2, Lepori 12, Andreotti, Dianda 4, Panchetti 3, Leporatti, Biondi, Fioravanti 12, Palatresi 17. All. Cappa

Under 16 Eccellenza

Biancorosso Sesa-Costone Siena 73-57

Biancorosso Sesa

Desideri 8, Turchi, Bellucci, Nencioni, Sani 6, Fontani 19, Banchi, Iannone 6, Menichetti 11, Ciampi 4, Montagnani 11, Baccetti 8. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Parziali: 14-14 26-29 46-48 73-57



Under 15 Eccellenza

Biancorosso Sesa-Firenze Basket Accademy 62-64

Biancorosso Sesa

Rocchini, Marinai, Fogli 10, Giacomelli 7, Tognelli, Nencini, Gerboni, Pescini 2, Candioti, Montagnaro 17, Baccetti 20, Pistolesi 6. All. Mazzuca (ass. Mazzoni)

Under 14 Elite

Piombino-Biancorosso Sesa 56-79

Biancorosso Sesa

Aramini 18, Ferrario, Cerchiaro 14, Francioli 5, Spinelli 13, Bellucci, Chiarugi 9, Cicchetti 4, Cei 12, Bacchi, Ciardi 4, Guido. All. Magagnoli

Parziali: 15-21, 11-17, 15-15, 15-26

Under 14 Regionale

Virtus Certaldo-Biancorosso Sesa 18-64

Biancorosso Sesa

Fontanelli 9, Scardigli 8, Tayar 8, Pepe 2, De Santis 4, Arfaioli, Bettarini 10, Cavallaro 2, Morelli 10, Russetti 2, Migliorini 9, Mazzanti. All. Cappa

Biancorosso Sesa-Cerretese 93-19

Biancorosso Sesa

Cuozzo 5, Fontanelli 4, scardigli 4, Tayar 4, Pepe 15, De Santis 6, Arfaioli 6, Bettarini 8, Morelli 12, Russetti 7, Migliorini 16, Mazzanti 6. All. Cappa

Under 18 Femminile

Use Scotti Rosa-Pf Prato 71-27

Use Scotti Rosa

Govadjio 6, Ruffini 10, Aramini 4, Francalanci, Pelagotti 8, Malquori 6, Bellantoni 8, Lepori, Mastrototaro 18, Calugi 2, Pinzani 3, Alderighi 6. All. Cesaro (ass. Cioni)

Parziali: 14-4, 34-16, 54-23

Under 14 femminile

Abc Castelfiorentino-Use Scotti Rosa 28-61

Fiaschi 10, Casini 23, Pilastri 5, Abdyli 13, Melino 2, Pierro L. 2, Pierro E. 2, L'Ala 4. All. Chiari

