Vigili del fuoco morti ad Alessandria, il cordoglio dalla Toscana

Continuano ad arrivare manifestazioni di cordoglio per la tragedia che ha colpito i vigili del fuoco di Alessandria.

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, si sono raccolti in un minuto di silenzio interrotto dal suono delle sirene per dare l’ultimo saluto ai tre colleghi del Comando di Alessandria tragicamente scomparsi nell’adempimento del proprio dovere. Si ringrazia la compagnia dei Carabinieri di Poggibonsi che questa mattina ha voluto consegnare un mazzo di fiori al distaccamento di Poggibonsi come atto di vicinanza al nostro corpo e ai vigli scomparsi. Il Comandante ing. Luca Nassi ringrazia tutte "le istituzioni e tutti coloro che in questi giorni stanno inviando attestati di stima e solidarietà nei confronti del nostro corpo per quanto accaduto nell’esplosione che ha visto cadere vittima i nostri colleghi".

I vigili del fuoco del Comando Firenze, distaccamento di Firenze Ovest: "Durante la notte la solidarietà portata dalla Polzia di Stato e dai Carabinieri, mentre questo pomeriggio altre manifestazioni di solidarietà per i colleghi Antonio Marco e Matteo del Comando di Alessandria, dalle associazioni di volontariato. Semplicemente Grazie".

