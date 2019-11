Vite sospese, ricordare studenti e docenti ebrei espulsi a Pisa con una giornata di confronto

L’esperienza della mostra interattiva “Vite sospese. 1938: Università ed Ebrei a Pisa”, promossa in occasione del programma “San Rossore 1938” e ospitata nell’autunno 2018 nella chiesa di Sant’Anna a Pisa, è ora racchiusa e conservata in un libro curato dai docenti Michele Emdin, Barbara Henry (entrambi della Scuola Superiore Sant’Anna), Ilaria Pavan (Scuola Normale Superiore). L’installazione a corredo intitolata “Vite sospese”, curata da Gianni Lucchesi, Chiara Evangelista, Ursula Ferrara, Massimo Bergamasco, Michele Emdin, si trasforma invece in realtà virtuale grazie all’opera di Camilla Tanca e Chiara Evangelista. Per presentare il libro e l’installazione è in programma l’evento di mercoledì 13 novembre con inizio alle ore 14.45 nell’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna.

Ottantuno anni fa, il 5 settembre 1938, venivano emanate le leggi “per la difesa della razza”, le leggi della vergogna. Lo Stato italiano, per mano di chi lo reggeva discriminava chi aveva origine familiare e credo israelita, con il suggello falso di un attributo razziale inesistente. La Nazione italiana in larga parte accoglieva indifferente il dispositivo che spezzava il legame tra i suoi cittadini ebrei e la società civile. Le università e le scuole “sospendevano” i loro docenti, non consentivano agli studenti e alle studentesse l’iscrizione, li allontanavano quando stranieri. A Pisa, l’Università allontanava venti tra i suoi docenti e oltre duecento studenti ebrei stranieri.

Nell’ambito delle celebrazioni indette nel 2018 dall’Università di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore, dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dalla Scuola IMT e intitolate “San Rossore 1938” gli allievi delle Scuole il 15 ottobre 2018 hanno raccontato quelle “vite sospese”, con i loro docenti, con studiosi delle Università di Pisa e Pavia, altre personalità nel corso di una giornata di confronto e di testimonianza che si è svolta alla Scuola Superiore Sant’Anna. “A distanza di un anno quella giornata si è trasformata in un libro da tenere tra le mani, leggere e far leggere”, come sottolineano i curatori nell’annunciare l’evento di mercoledì 13 novembre.

Il programma dettagliato è disponibile qui.

