Buongiorno oggi ringrazio la nostra speaker Serena per la ricetta del ragù, che ha preparato ieri per la cena di compleanno per suo figlio. La Sere ha preso la ricetta dalla sua cara amica Claudia da Empoli.

Mi ha detto che lo farà sempre così, la particolarità di questo ragù è che è speziato, gli ospiti si sono leccati i baffi da come era buonissimo. Ho già l'acquolina in bocca!

Sere ha anche concesso tre foto della preparazione del sugo!

Ragù di Claudia da Empoli

Ingredienti

Per il battuto:

1 cipolla rossa

3 carote

2 gambi di sedano

2 spicchi d’aglio

2 foglie di alloro

1 foglia di salvia

1 rametto di ramerino (rosmarino)

Olio evo q.b.

Carne:

600 hg di Macinato misto bovino e suino

2 salsicce

1 bicchiere di vino rosso

1 tubetto da 200 gr di concentrato di pomodoro

Mezzo litro di passata di pomodoro

Sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE:

mettere le verdure (dopo averle tritate preferibilmente a mano) e le spezie a soffriggere in una casseruola con l’olio evo. Quando soffrigge aggiungere il macinato e le salsicce e lasciare rosolare. Quando il tutto inizia a rosolare, sfumare col bicchiere di vino rosso e lasciare ritirare. Al momento in cui il vino è evaporato, aggiungere il concentrato di pomodoro che avrete precedentemente sciolto in un bicchiere di acqua e la passata di pomodoro. Aggiungere sale e pepe a piacimento. Fate cuocere minimo per due ore, prima di metterci la passata e il concentrato a fuoco vivace per rosolare la carne dopo aver aggiungo il sugo di pomodoro abbassate la fiamma, per fare cuocere in maniera lenta il tutto, in modo che il sugo si ritiri. La pasta perfetta per questo ragù sono i rigatoni.

Serena Franceschin

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.