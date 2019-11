Al Teatro di Castelnuovo dodici storie brevi di sport.. e di vita

Dodici brevi monologhi che raccontano lo sport come esperienza di vita. Dodici storie che parlano di persone, ma anche del periodo storico in cui hanno raggiunto i loro traguardi. Dodici storie che parlano di sogni che si realizzano e di giornate esaltanti, ma anche di doping, razzismo, politica. E’ questo il biglietto da visita di “Atletico Short Stories”, spettacolo in “prima nazionale” che sabato 9 novembre (ore 21.30) aprirà la rassegna teatrale promossa dal Gat al Teatro di Castelnuovo d’Elsa.

Uno spettacolo per la regia di Jean Philippe Pearson (di e con Andrea Mitri e Roberta Sabatini), grazie a un progetto nato nel 2018 intorno alla vicenda di Peter Norman, secondo classificato nei 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968. Un progetto che si è poi allargato per parlare di Kornelia Ender e del doping di stato in Germania Est, di scommesse clandestine con la storia di Andres Escobar, o ancora della tenacia di Kathrine Switzer, prima donna a correre la maratona di Boston nel 1867 grazie a uno stratagemma che eludeva il divieto imposto alle donne di parteciparvi. Short stories che si soffermano anche sulla sregolatezza del pugile Carlos Monzon, della fragilità di Nadia Comaneci, della tenacia di Wilma Rudolph, ragazza di colore colpita quando era bambina dalla poliomelite e vincitrice di ben tre medaglie d’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960.

Il progetto “Atletico Short Stories” è ancora aperto, pronto ad accogliere nuove storie che possano raccontare lo sport da un altro punto di vista. Ingresso allo spettacolo 8 euro ridotto 5 euro (fino 12 anni)

Andrea Mitri si occupa di teatro di improvvisazione da quasi trent’anni, che ancora oggi frequenta con il suo progetto FirenzeLongform. Roberta Sabatini recita dal 1999 e ha lavorato in numerosi spettacoli vincendo nel 2016 il 2° premio al concorso di corti teatrali “Visioni shakesperiane” presso il Teatro comunale Antella di Firenze. La produzione dello spettacolo è di “Golden Show” e le scenografie sono di Francesca Leoni.

La Stagione Teatrale di Castelnuovo d’Elsa, che è promossa dall’associazione teatrale culturale Gat e gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze, proseguirà fino a primavera. Questo il calendario dei prossimi spettacoli: Venerdì 15 novembre il teatro Di Bo’ presenta “Filumé. Una voce e mille pensieri” (di e con Franco di Corcia jr); Sabato 23 e domenica 24 novembre commedia all’italiana con “Niente è come appare”, spettacolo della compagnia Gatteatro di Castelnuovo d’Elsa per la regia di Nicola Pannocchi e Barbara Lotti. Venerdì 29 novembre la Compagnia dell’Unicorno propone “Fiorentini a Viareggio”, commedia in vernacolo fiorentino in “prima assoluta” per la regia di Fabiola Veracini.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

