Allerta meteo, scuole aperte nel circondario Empolese Valdelsa

In relazione all'allerta meteo emanato per la giornata di domani, venerdì 8 novembre, in molti chiedono informazioni sulla eventuale chiusura delle scuole. Al riguardo, il delegato alla protezione civile a nome dei sindaci dell’Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa informa che le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte.

Questo non deve far venire comunque meno la cautela negli spostamenti e le elementari norme di autoprotezione. Il sistema di protezione civile dell’Unione seguirà con attenzione già da stasera l’evoluzione dei fenomeni in stretto contatto con la Sala operativa della città metropolitana.

