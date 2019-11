Ampliamento pronto soccorso Empoli, Pd invita all'incontro a Limite

Le pubbliche assistenze di Limite sull’Arno hanno organizzato per domani, venerdì 8 novembre, alle 21.00 un’iniziativa pubblica sul progetto di ampliamento del pronto soccorso di Empoli.

“Si tratta - spiega il segretario del Pd di Capraia e Limite Emanuele Bartalucci - di un progetto fondamentale per la nostra cittadinanza e non solo. L’affluenza in questi ultimi anni all’interno della struttura è aumentata e quindi c’era necessità di un pronto soccorso più grande e riorganizzato, con nuove dotazioni tecnologiche e con una suddivisione più funzionale degli spazi. Il partito democratico si è sempre impegnato al massimo per raccogliere le istanze che vengono dai cittadini e la gestione dell’emergenza in questi anni aveva palesato qualche difficoltà. Con questo progetto si va verso la giusta direzione.”.

All’iniziativa di domani parteciperà il consigliere regionale Enrico Sostegni, membro della commissione sanità. Insieme a lui anche personale del pronto soccorso e del 118.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

