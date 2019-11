Anmil, rinnovo delle cariche per il Consiglio Provinciale di Firenze

Sono in corso in tutta la Città Metropolitana di Firenze le votazioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Provinciale dell’Anmil - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.

Sabato 9 novembre alle ore 9 al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, in Piazza Guido Guerra, voteranno tutti gli iscritti Anmil dei comuni di Barberino Val d’Elsa/Tavarnelle Val di Pesa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci. In questa occasione verranno scelti i delegati a partecipare al consiglio provinciale che si terrà a Firenze il 14 dicembre e nel quale verranno eletti il presidente, il vicepresidente e i consiglieri dell’Anmil provinciale.

L’Anmil invita tutti i propri iscritti a partecipare a questa importante consultazione per il rinnovo delle cariche. I consiglieri eletti parteciperanno al Congresso dell’Anmil a Roma dove verranno eletti i vertici nazionali dell’associazione.

