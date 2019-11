Anziana investita a Empoli: è grave. Interviene l'elisoccorso Pegaso

Una donna anziana è stata investita da un autocarro questa mattina a Empoli, intorno alle ore 9, in viale delle Olimpiadi a Pontorme, all'altezza di via della Maratona. Da una prima ricostruzione il mezzo pesante avrebbe urtato la donna che stava attraversando sulle strisce pedonali. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso che ha trasportatola donna in codice rosso all'ospedale di Careggi. Al momento non è chiara la dinamica. Sul posto la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, l'automedica e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Empoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Empoli