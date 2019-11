Apritibiblioteca, ecco il programma della Biblioteca Fucini per il mese di novembre

Riprendono con l’autunno gli appuntamenti di promozione della lettura e socializzazione promossi dalla biblioteca comunale “Renato Fucini” in collaborazione con le associazioni cittadine e con i protagonisti della vita culturale del territorio.

Ce n’è per tutti i gusti. Un’offerta culturale davvero ampia e rivolta a tutte le età.

Il programma del mese di novembre conta molti appuntamenti, sia per bambini che per adulti.

Alcune attività proseguono dalla scorsa primavera, ma ci sono in cantiere molte altre collaborazioni per soddisfare la curiosità di grandi e piccini.

Ricordiamo che tutti gli eventi sono gratuiti ma necessitano di prenotazione. Per farla potete scrivere o telefonare a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571/757873 per le iniziative dedicati ai bambini o biblioteca@comune.empoli.fi.it , 0571/757840 invece per quelle rivolte agli adulti.

PROGRAMMA PER BAMBINI

Ogni settimana, di martedì, la Torre del Racconto si apre per ospitare i bambini dai 4 ai 7 anni all’Ora del Racconto, il consueto appuntamento con la lettura che prosegue ormai da quasi vent’anni e si può dire che abbia “dato da leggere” a tutte le ultime generazioni di giovani empolesi.

Le date del mese di novembre sono: martedì 5, 12, 19 novembre. Il ritrovo è alle 17 in Sezione Ragazzi.

BIBLIOCINEMA - Altro appuntamento fisso è quello del venerdì con il Bibliocinema. La Torre del Racconto viene oscurata e allestita con videoproiettore e maxischermo per trasformarsi in un “petit cinema” riservato a chi ama condividere risate e divertimento davanti ad un bel film o film di animazione.

Le proiezioni iniziano alle 16.45, e sono previste tutti i venerdì del mese di novembre.

Per i piccolissimi lettori, la Biblioteca ha riservato uno spazio speciale lunedì 11 novembre. La Torre del Racconto si aprirà solo per i bambini dai 18 ai 36 mesi, che potranno portare non sé le persone con cui amano coccolarsi davanti ad un bel libro. Si comincia alle 17.30.

Non perdetevi poi gli appuntamenti speciali del sabato pomeriggio.

Sabato 9 novembre, e per tutti i sabati del mese, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Empoli Scacchi offrirà ai bambini e ragazzi fino ai 16 anni delle lezioni di avvicinamento agli scacchi. La prenotazione è richiesta per l’intero corso, alla fine del quale sarà possibile organizzare un torneo… sicuramente il primo di una lunga serie, per chi si appassionerà a questo sport.

L’appuntamento è alle 17. La prenotazione è necessaria per l’intero corso.

Sempre sabato 9 novembre, alle 16 con replica alle 17.30, La Chiave d’oro ci accompagnerà in Norvegia con la storia di “Ceneraccio”. Un laboratorio teatrale di narrazione corale riservato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Sabato 16 novembre si gioca nuovamente con l’arte e con il pittore Mirò. Con l'aiuto di bellissimi albi i ragazzi conosceranno Mirò ed ammireranno le sue opere di forme e linee che si intersecano tra loro ed hanno reso l'artista famoso in tutto il mondo.

Per bambini da 7 a 11 anni. Prenotazione richiesta

Sabato 23 novembre, alle 17, un tavolo, una scatola e un leggio sveleranno le storie dei simpaticissimi “Animali in scatola”. Una voce incantata darà corpo alle parole dei libri, mani di fata faranno uscire dalla scatola i personaggi e gli oggetti della storia per renderla un vero e proprio spettacolo mignon. Per bambini da 3 a 6 anni. Prenotazione richiesta

Appuntamenti speciali sono quelli di martedì 26 novembre: alle 16,45 le bibliotecarie della Sezione Ragazzi aspetteranno i bambini dai 4 ai 10 anni per costruire insieme il Calendario dell’Avvento. Con cartoncini, pennarelli, colla e forbici per un simpatico laboratorio creativo e venerdì 29 novembre, alle 17, i docenti di francese dell’Associazione Culturale Fil Rouge presenteranno ai bambini dai 6 agli 11 anni John Chatterton détective, un delizioso 'noir' con protagonista una moderna Cappuccetto Rosso.

PROGRAMMA PER ADULTI

Molte le iniziative anche per gli utenti adulti, ai quali si dedicano anche attività nel prolungamento orario serale, ma non solo. Di seguito tutti gli appuntamenti dedicati ai più ‘grandi’.

SFERRUZZA, SFERRUZZA - Ogni martedì del mese, alle 16, continuano gli incontri dedicati al lavoro a maglia del ciclo “Sferruzza, sferruzza! Creare con la lana in biblioteca”. Utenti esperte, di maglia e lettura, faranno compagnia e orientamento a chi avrà voglia di regalarsi un paio d’ore di relax e chiacchiere, imparando a lavorare a maglia e dando forma alle proprie idee con le mani! (Prenotazione richiesta).

VOGLIA DI LEGGER-SI - Martedì 5 novembre e martedì 22 novembre, alle 21, negli incontri Voglia di legger-si: workshop psicologici alla scoperta del proprio mondo interno, l’associazione Logos propone una riflessione su due temi interessanti: “L'erba del vicino è sempre più verde”, alla scoperta dell'invidia, il sentire inconfessabile che muove il mondo; l’altro tema è: “Ti voglio bene, tanto bene, bene da morire”, quando l'amore diventa strumento di potere e di controllo.

BANCARELLA DELLA FUCINI - Sabato 9 e sabato 23 novembre, dalle 17 alle 20 torna la Bancarella della Fucini, l’appuntamento con il mercatino dei libri usati dove chiunque può scambiare e portare volumi che non utilizza più, realizzato in collaborazione con l’associazione Lilliput Empoli.

EMPOLI CHE SCRIVE - Venerdì 15 novembre, alle 21, Pompeo Martino presenta il suo libro “Il primo idiota che passa”, esercizi di stile, piccole storie che si aprono e si chiudono nel giro di una pagina o poco più. Dialoga con l’autore Anna Dimaggio.

CON LE MANI IN PASTA - Sabato 16 novembre, dalle 16 alle 19, l’associazione Lucani in Toscana ALT ci mostrerà i segreti della pasta fatta in casa tipica della tradizione lucana. I soci di ALT metteranno a disposizione la loro esperienza; gli interessati dovranno portare soltanto un grembiule e un canovaccio, un mattarello e una spianatoia e tanta voglia di partecipare Con le mani in pasta. Prenotazione richiesta. Max 15 persone.

CAFFE’ LETTERARIO - Il Caffè letterario della Fucini avrà venerdì 22 novembre alle 18 un ospite d’eccezione. Lo scrittore premio Andersen Fabrizio Silei presenterà il suo primo giallo “Trappola per volpi”. Una intrigante indagine ambientata nella Firenze degli anni 30, con una coppia di detective inedita e curiosa, destinata a entrare nel cuore dei lettori

CIRCOLO DI LETTURA - Sabato 23 novembre, alle 10, un'occasione di confronto e riflessione condivisa a partire dal libro del mese.

PRESENTAZIONE LIBRI - Gli appuntamenti di novembre si concludono martedì 26 con la presentazione, alle 18 del libro “Era tuo padre” di Andrea Gallo, in collaborazione con Arci Empolese Valdelsa. La storia di una figlia coraggiosa, di un futuro boss, di un fratello fragile e di un padre colpevole.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

