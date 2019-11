Arriva la prima stella Michelin in Mugello

All’interno della Tenuta Le Tre Virtù, un resort nel cuore del Parco naturale del Mugello, in Toscana, 6 ettari di terra certificati bio, con coltivazioni di frutti antichi, ulivi, lavanda e orto, e una piccola fattoria che garantiscono un’offerta gastronomica con alta attenzione alla qualità e alla stagionalità delle materie prime, nasce Il ristorante gourmet Virtuoso.

Qui l’Executive Chef Antonello Sardi, dopo 5 anni di lungarno fiorentino, ha trovato la formula perfetta per confermare la Stella Michelin.

Il legame con il territorio è imprescindibile, nonché punto di forza della sua cucina. Contadini e allevatori eccezionali che regalano una materia prima incredibile, eccellenze toscane genuine e con i veri sapori della terra. Esaltate dall’intuizione dello Chef Antonello Sardi ed elaborate dalle mani del Sous Chef Nico Franchi, diventano piatti gourmet degni della Stella Michelin.

Ogni ingrediente, ogni profumo è nettamente distinguibile nei piatti dello Chef, i sapori spiccano uno ad uno in un armonioso viaggio nella cucina locale, dalle dolci valli del Mugello fino alle popolari coste toscane, visti attraverso gli occhi dello Chef fiorentino.

Ricerca, identità, studio e creatività sono alla base del progetto “Virtuoso”, una scommessa appena nata nel 2019 in Mugello, una scommessa vinta, la prima Stella Michelin del territorio.

“Ringrazio innanzitutto Valentina Sabatini e Christian Priami, proprietari della Tenuta Le Tre Virtù, per aver creduto in me” - ci tiene a specificare lo Chef Antonello Sardi - “perchè non è facile incontrare giovani imprenditori italiani disposti ad investire sul territorio con questa tipologia di attività. Visionari e coraggiosi prima di tutto, il loro impegno è stato ripagato con questo primo riconoscimento internazionale.”

“Io e mio marito siamo stati i primi a credere nelle capacità di Antonello” - commenta Valentina Sabatini, proprietaria della Tenuta - e la sana ambizione è stata contagiosa per far crescere una squadra che ha creduto ogni giorno nell’obiettivo. Vi aspettiamo in Mugello per un viaggio stellato!

Fonte: Ufficio Stampa

