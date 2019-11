Attivatori di creatività, sette incontri a palazzo del Pegaso

Dalla letteratura all’arte, dalla moda all’artigianato, dalla recitazione all’architettura, sette incontri per parlare di creatività. Il progetto “Attivatori di creatività” si presenta a palazzo del Pegaso. Del ciclo di appuntamenti che si svolgerà in Consiglio regionale, da novembre a febbraio, si parla domani, venerdì 8 novembre alle 16.30 nella sala Gonfalone a palazzo del Pegaso (via Cavour, 4).

Saranno sette appuntamenti, dalla “parola e immagine”, alla “scoperta del mondo delle icone”, allo “spazio”, alla “moda senza tempo”, ai “talk show tra presente e passato”, fino alla “musicalità del Paradiso di Dante” e a “San Miniato al Monte, i libri di pietra”.

Alla presentazione che si svolgerà anche con la proiezione di un trailer, intervengono il presidente dell’assemblea legislativa toscana Eugenio Giani e alcuni dei relatori.

