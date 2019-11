Autodifesa, 4 lezioni gratuite a Castelfiorentino

Quattro lezioni gratuite per imparare a difendersi in modo efficace. Applicando le tecniche e alcuni “segreti” utilizzati con successo dall’esercito israeliano, particolarmente adatti per le donne in quanto si fondano sulla conoscenza di alcuni punti deboli dell’avversario e sulla rapidità. E’ il corso di “autodifesa donna” promosso dalla Polisportiva I’Giglio con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, che in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) offre l’opportunità – ogni venerdì sera e per tutto il mese (8, 15, 22, 29 novembre) – di venire a lezione per apprendere alcune tecniche e accorgimenti che possono fare la differenza in caso di aggressione.

Il metodo di difesa personale che sarà impartito durante le lezioni deriva in buona parte dal Krav Maga Maor Self Defense (Krava maga significa nell’ebraico moderno “combattimento a corta distanza con contatto”), codificato da Maor Amnon, responsabile del settore Selfdefense dell’Università Israeliana della difesa con oltre 35 anni di esperienza in Military Special Force.

La prima lezione è in programma domani sera (venerdì 8 novembre, ore 20.00) alla Palestra Roosevelt, e ad essa seguiranno le altre tre, ogni venerdì, alla stessa ora. Le lezioni hanno una durata di un’ora e mezza.

A tenere le lezioni sarà il maestro Marco Pistolesi (Maestro 6 Dan C. Rossa e bianca di karate), che ha imparato i segreti di questo nuovo metodo di difesa personale direttamente da Maor Amnon (conosciuto diversi anni fa) mentre da sei organizza un apposito corso come “Istruttore level D Maor Self Defense”.

Per informazioni e prenotazioni: 339.7886531; www.polisportivaigigliocastelfiorentino.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino