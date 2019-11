Tra Bach e il jazz, continua la rassegna alla Collegiata di Empoli

Non si è ancora spenta l’eco per l’emozione suscitata, domenica scorsa, in occasione del concerto inaugurale del grande organo sinfonico della Collegiata di Sant’Andrea a Empoli, evento che ha dato il la alla celebre omonima rassegna, giunta alla quarantacinquesima edizione; e già si prospetta un sold out per il secondo appuntamento.

Domenica 10 novembre, alle ore 16, il Duomo empolese (Piazza F. degli Uberti) accoglierà un concerto vocale dal programma particolarmente eterogeneo che vedrà fronteggiarsi capolavori corali di Johann Sebastian Bach, padre della musica sacra occidentale, e la Mass per coro e pianoforte composta nel 1992 dallo statunitense Steve Dobrogosz.

Nella prima parte del concerto verranno proposti una serie di celebri corali di origine luterana, nelle sublimi armonizzazioni del Kantor di Lipsia: si tratta di capolavori in cui è possibile ammirare la perfetta aderenza della musica al testo tedesco e lo stile vocale tipico della tradizione bachiana. Brevi, ma fondamentali miniature, ormai divenute pietre miliari del repertorio sacro.

Nella seconda parte cambierà radicalmente lo scenario che vedrà il pianoforte dialogare con il coro nella Mass di Steve Dobrogosz, un compositore americano formatosi a una ferrea disciplina classica, ma che ha caratterizzato il proprio repertorio con continue contaminazioni, prevalentemente rivolte alla musica jazz e pop. Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei (questo l’Ordinario della Messa cattolica): 5 brani molto diversi tra loro, moderni e innovativi nel linguaggio, ma di facile ascolto e immediato coinvolgimento, a dimostrazione di come gli antichi testi della tradizione cristiana possano rivelarsi ancora oggi un’incontaminata fonte di ispirazione musicale, non tradendo la propria vocazione e ricevendo un vestito sonoro che li trasforma in una preghiera moderna.

Interpreti di questo originale programma saranno il Firenze Vocal Ensemble, un gruppo corale di circa trentacinque elementi che ha debuttato nel 2016 e che, da allora, ha al suo attivo diverse partecipazioni ad eventi di rilievo per la città di Firenze. Al pianoforte siederà Massimo Barsotti, musicista di particolare eclettismo, sotto la bacchetta di Ennio Clari, ben conosciuto a Empoli per essere stato apprezzato direttore della Corale Santa Cecilia per molti anni.

Concerti di Sant’Andrea è organizzato dall’Associazione “Mons. Giovanni Cavini”, con la direzione artistica di Lorenzo Ancillotti e il patrocinio del Comune di Empoli e della Parrocchia della Collegiata. Ingresso libero.

Associazione “Mons. Giovanni Cavini”

Tutte le notizie di Empoli