C’è un clima d'odio a Empoli? Il sondaggio di gonews.it

Empoli è una città aperta, accogliente, ricca, dinamica. Così suonano le testimonianze raccolte per strada questa mattina a Empoli, in piazza della Vittoria, in occasione del nuovo sondaggio di gonews.it.

Nel corso degli ultimi giorni diversi episodi hanno scosso la città. La sindaca Brenda Barnini si è vista recapitare due lettere minatorie, sui social imperversano le polemiche su questioni sicurezza e immigrazione, temi caldi della perenne campagna elettorale italiana e locale. È per questo che abbiamo chiesto agli empolesi se la città sia realmente piombata in un clima d’odio, come quello di chiusura e sospetto che si ‘respira’ sui social network.

C’è un clima d’odio a Empoli? È questo il tema del sondaggio di questa settimana a cui i lettori di gonews.it sono chiamati a rispondere. C’è tempo per votare fino alle 13 di giovedì 14 novembre.

