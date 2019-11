Centro di Ascolto Regionale, 10 anni di aiuto per affetti da malattie edisagi

Dieci anni di attività al fianco dei cittadini, per aiutarli ad orientarsi nei percorsi di cura e affrontare insieme le difficoltà e il disagio legati alla malattia. È il decimo compleanno del Centro di Ascolto Regionale, che ha sede all'assessorato al diritto alla salute in via Taddeo Alderotti. Nato per affiancare e orientare il malato oncologico attraverso l'ascolto telefonico, si è poi sviluppato nel corso degli anni, fino a diventare oggi riferimento, non solo per l'oncologia, ma anche per le malattie rare e numerose progettualità di promozione della salute sul territorio, come il contrasto al gioco d'azzardo. Lavora per sostenere i cittadini a fare chiarezza sui percorsi di cura, facilitare l'accesso ai servizi, favorire un avvicinamento alla rete dei servizi regionali e migliorare i processi di comunicazione fra cittadini, istituzioni e operatori socio-sanitari permettendo una migliore accessibilità; alle informazioni e ai percorsi socio-sanitari.

"Il Centro di Ascolto Regionale - dice l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi - è un servizio prezioso che la sanità toscana mette a disposizione di tutti i cittadini, che da ogni angolo della regione possono chiamare, negli orari indicati, per avere ascolto e risposta nei settori più diversi, dalle malattie rare all'oncologia, al gioco d'azzardo patologico, alle informazioni sul funzionamento dei servizi. Un modo per essere più vicini ai cittadini, ascoltare le loro esigenze, risolvere i problemi che incontrano nei loro percorsi sanitari. Un grazie sentito a tutti gli operatori che con passione, competenza, professionalità fanno funzionare il Centro di Ascolto e lo rendono un servizio prezioso e insostituibile per la nostra sanità".

Oggi il Centro di Ascolto regionale, con il suo personale specializzato, è parte integrante di un grande network regionale, che fa dell'ascolto dei cittadini il perno per il miglioramento e l'innovazione dei servizi sociosanitari. È rivolto ai pazienti e ai loro familiari, ma anche ai professionisti e alle associazioni. E con l'attività costante di ricerca consente di monitorare e comprendere le criticità e le risposte che il sistema è in grado di offrire. Al centro di tutto, l'ascolto rivolto agli utenti, che, grazie all'intervento dei professionisti di cui è composto, permette di intercettare quelle risorse essenziali per un complessivo miglioramento della qualità della vita delle persone.

I numeri a disposizione del cittadino:

Centro di ascolto malattie rare: numero verde regionale 800 880101 attivo dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.

Centro di ascolto oncologico: numero verde regionale 800 880101 attivo dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.

Centro di ascolto prevenzione gioco d'azzardo: numero verde regionale 800 881515 attivo dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

Centro di ascolto Infosanita: numero verde regionale 800 556060 attivo dalle 9.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì

Fonte: Regione Toscana

