Cerca di sfigurare la sua ex con l'acido, condannato 89enne

Ha provato a sfigurarla con l'acido muriatico, dopo averlo minacciato per giorni. L'episodio di violenza è avvenuto il 2 marzo, protagonista un 89enne che è stato arrestato. Ne dà notizia il Tirreno. La polizia lo ha arrestato e portato in carcere. Ieri mattina si è tenuta l'udienza preliminare che vede l'uomo imputato per atti persecutori, minacce e tentate lesioni gravissime. L'89enne è stato processato con il rito abbreviato, che gli vale uno sconto di un terzo sulla pena prevista e condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione e al risarcimento di 4mila euro alla parte offesa.

