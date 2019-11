I toscani Luciano La Valle e Michael Monni tra i finalisti del CineFuturaFest

Parte oggi a Roma, sino a domani 8 novembre, presso il The Church Palace (via Aurelia, 481) la prima edizione del CineFuturaFest. Prodotto da Accademia Artisti e da ANCEI, finanziato da MIUR e MIBAC, il Festival è dedicato a cortometraggi interamente scritti, girati e interpretati da studenti delle scuole superiori e università. I lavori sono stati suddivisi in due fasce di età, dai 14 ai 18 e dai 19 ai 25 anni, e sono stati ispirati a tre temi per altrettante sezioni: Arte e Storia, Ambiente e Natura, Diversità e Integrazione.

Il festival si propone non solo di diffondere la cultura cinematografica tra i ragazzi, ma di sensibilizzare la loro attenzione su questi argomenti così importanti e strategici per il loro futuro e quello del nostro Paese. I giovani e giovanissimi sono stati totalmente liberi di esprimersi ma hanno potuto giovarsi del supporto dei FAD, corsi di Formazione a Distanza, dedicati a tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta.

MASTERCLASS E GIURATI - Durante le due giornate romane, che si svolgeranno interamente presso le sale dell’hotel The Church Palace e nelle quali saranno presentati i migliori corti finalisti delle tre sezioni e verranno decretati i vincitori, si terranno tre Masterclass sui temi del Festival con Vittorio Sgarbi per Arte e Storia, Alessandro Cecchi Paone per Diversità e Integrazione e Valerio Rossi Albertini per Ambiente e Natura. La direzione artistica è di Steve della Casa, il Presidente del Festival Lino Banfi. La Giuria è composta da Paola Tiziana Cruciani, Eleonora Giorgi, Cinzia Th Torrini, Nino Frassica, Neri Parenti, Andrea Roncato. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.cinefuturafest.com.

GLI OBIETTIVI - Oltre a diffondere la cultura cinematografica tra i giovanissimi il festival si propone di sensibilizzare la loro attenzione su questi argomenti così importanti e strategici per il loro futuro e quello del nostro Paese. Sono anche state realizzate per gli studenti che ne hanno fatto richiesta, videoconferenze e formazione a distanza sull’educazione al linguaggio audiovisivo e cinematografico.

I FINALISTI - Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da Carlo Principini, e composto da Steve della Casa, Direttore artistico, Rita Statte, Produttrice, Francesca Arganelli, Responsabile Formazione a Distanza, Paola Comin, Ufficio Stampa e Casting, Paolo Mastrorosato, Organizzatore Generale, ha selezionato, tra circa duecento film arrivati, i seguenti diciotto finalisti:

Arte e Storia Junior:

1 - Il Mio gioco, Liceo artistico Argan – Roma

2 - Mother, Liceo artistico Paolo Toschi – Parma

3 - The Failure Of The War di Luciano La Valle –

Diversità e integrazione Junior:

1 - Mark di Massimo Prezzavento – Treviso

2 - E adesso Sarete Contenti di Chiara di Pasquale – Lentini

3 - Moon di Nikolai Palmieri - Bologna

Ambiente e territorio Junior:

1 - Il Coraggio del Cambiamento di Andrea Vitale – Pollica

2 - La Foresta Perduta di Francesco Biscaglia – Trento

3 - 2100 di Matteo Cimitan –

Arte e Storia Senior:

1 - Videoplayback di Umberto Caccamo – Lamezia Terme

2 - Stendhal di Marcello Giovani –

3 - Bominaco di Giovanni Berardi –

Diversità e integrazione Senior:

1. La Viaggiatrice di Ludovica Zedda – Milano

2. Angelo Fuori di Andrea Meddi – Milano

3. Partenze di Nicolas Morganti Patrignani – Roma

Ambiente e territorio Senior:

1 – L’aria dell’Elba di Michael Monni – Isola D’Elba

2 – Il Torrente Parma, Liceo artistico Paolo Toschi – Parma

3 – House on Fire di Jay Manari - Roma

OSPITI E GIURATI - La giuria composta da Lino Banfi, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Eleonora Giorgi, Neri Parenti, Andrea Roncato, Riccardo Rossi, Cinzia Th Torrini, decreterà il vincitore di ogni categoria e inoltre premierà il miglior regista, la miglior attrice, il miglior attore e il miglior film vincitore assoluto del festival. I vincitori riceveranno in premio una borsa di studio per la frequenza gratuita ai corsi di Accademia Artisti e inoltre al vincitore assoluto sarà assegnato un premio di 3000 euro.

Nel corso dei due giorni si terranno tre masterclass inerenti le tre tematiche del festival, introdotte da Alessandra Barzaghi e Fabrizio Sabatucci, che vedranno come protagonisti Alessandro Cecchi Paone per Diversità ed Integrazione, Vittorio Sgarbi per Arte e Storia e Valerio Rossi Albertini per Ambiente e Natura.

Beppe Convertini e Rossella Brescia condurranno la serata finale alla quale presenzieranno Lino Banfi e molti altri artisti, tra i quali Christian De Sica, Milena Vukotic, Stefania Sandrelli, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Remo Girone e Victoria Zinny che premieranno i giovani vincitori. La serata prevede inoltre le esibizioni dei cantanti e attori de “L’Orchestraccia” e dell’attrice comica Michela Giraud.

PROGRAMMA

GIOVEDI 7 NOVEMBRE

Ore 11:00: Proiezione dei 3 Audiovisivi Finalisti Tema Diversità – Integrazione Junior

Proiezione dei 3 Audiovisivi Finalisti Tema Diversità – Integrazione Senior

Ore 12.30: Masterclass sul tema Diversità e Integrazione con Alessandro Cecchi Paone

Ore 14:15: Pranzo

Ore 15.30: Masterclass sul tema Arte e Storia con Vittorio Sgarbi

Ore 17.00: Proiezione dei 3 Audiovisivi Finalisti Tema - Arte e Cultura Junior

Proiezione dei 3 Audiovisivi Finalisti Tema - Arte e Cultura Senior

Ore 21:00: Cena per i finalisti

VENERDI 8 NOVEMBRE

Ore 11:00: Proiezione dei 3 Audiovisivi Finalisti Tema Ambiente Natura- Junior

Proiezione dei 3 Audiovisivi Finalisti Tema Ambiente Natura- Senior

Ore 12.30: Incontri stampa, foto, interviste ai protagonisti del festival.

Ore 13:30: Pranzo

Ore 16.00: Masterclass sul tema Ambiente e Natura

Ore 20.30: Serata e premiazione Vincitori

Ore 22:15: Cena

Fonte: Ufficio stampa

