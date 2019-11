Deve scontare 7 anni, arrestato un 46enne

Ieri a Sinalunga i carabinieri hanno arrestato a casa propria un 46enne campano residente a Sinalunga, gravato da precedenti denunce e già sottoposto al regime della detenzione domiciliare provvisoria, concessa dal magistrato di sorveglianza di Siena nel luglio 2019, dopo una condanna per i reati di ricettazione, vendita di prodotti con marchio contraffatto, falsità materiale commessa da privato e soppressione, distruzione ed occultamento di atti pubblici.

Nello specifico, il provvedimento di cui sopra scaturiva da un precedente provvedimento di cumulo di pena emesso dal Tribunale di Perugia nell’ottobre scorso, dovendo l’arrestato espiare ulteriori anni 7, mesi 11 e giorni 20 di reclusione per altra causa. Insomma, essendo intervenute più condanne in luoghi diversi, non era più possibile applicargli la misura della detenzione domiciliare. Dopo la notifica dei provvedimenti presso la caserma dei carabinieri di Sinalunga, l’uomo è stato tradotto al carcere senese di santo Spirito.

