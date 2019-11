Emergenza sicurezza nelle scuole fiorentine, la parola ai sindacati

A seguito del tragico evento di Milano, con la morte di un bimbo precipitato dalle scale in una scuola primaria, nelle scuole di Firenze e provincia domani venerdì 8 novembre si terranno assemblee di docenti e personale Ata sul tema della sicurezza (organizzate da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Gilda Unams). La situazione dell’edilizia scolastica (con la mancanza di certificati antincendio e antisisma), il fenomeno delle “classi-pollaio”, la carenza di personale Ata sono solo alcuni dei gravi problemi che rendono problematica la sicurezza e l’incolumità dei nostri alunni, anche nelle scuole fiorentine (dalle materne alle superiori). Le lavoratrici e i lavoratori in assemblea fotograferanno la situazione del loro istituto e ne daranno immediata comunicazione ai sindacati: sulla base della documentazione, la stessa mattina di domani a Firenze gli stessi sindacati incontreranno la stampa (ore 12:30, sede Cgil Toscana, via Pier Capponi 7), per illustrare all’opinione pubblica il livello di rischio presente nelle scuole e illustrare proposte per migliorare la situazione.

Fonte: Cgil Cisl Uil Toscana e Firenze - Uffici Stampa

