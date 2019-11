A Empoli la nuova rotatoria adottata da Sammontana

'Benvenuti a Empoli', è il messaggio che accompagna l'installazione che vivacizza la rotatoria adottata da Sammontana nell'imbocco della statale Fi-Pi-Li. e nelle immediate vicinanze della storica azienda che produce gelati e leader nella croissanterie e pasticceria.

Presentata questa mattina, l'installazione presenta una serie di elementi grafici verticali che costituiscono l'immagine di Sammontana. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Leonardo e Sibilla Bagnoli e del sindaco di Empoli Brenda Barnini.

Leonardo Bagnoli ha dichiarato l'amore dell'azienda Sammontana per la Città di Empoli: "Siamo attaccati a questo territorio con i nostri 70 anni di storia. La rotonda, con la sua installazione, lo testimonia. L'allestimento che abbiamo scelto, trae spunto dal nostro logo istituzionale, un modo per farlo vedere a tutti."

Il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, saluta con piacere l'iniziativa, aprendo ad altre aziende del territorio l'invito ad adottare spazi pubblici per rendere Empoli sempre più bella. "È una bellissima iniziativa per cui ringrazio Sammontana, è un modo piccolo ma concreto per dimostrare che la nostra città è legata a questa azienda che a suo modo rappresenta l'anima empolese e accoglie chi arriva da Empoli Est. Altre aziende e attività del territorio ad adottare altri spazi pubblici, più decoro urbano, migliore accoglienza. È stata scelta un’installazione non invasiva ma molto rappresentativa dell’azienda e soprattutto che “saluterà” tutti gli automobilisti in entrata e in uscita dalla città."

Sammontana ha collaborato con un'azienda di installazioni per abbellire la rotatoria, la Tuscia Immobili di Empoli.

Sono tre le aziende empolesi che hanno ‘sponsorizzato’ e che quindi si prendono cura di rotatorie presenti sul territorio comunale, tutte poste su strade molto trafficate e in zone nevralgiche della viabilità cittadina e di ingresso e uscita alla città di Empoli.

Oltre alla Sammontana sulla Tosco Romagnola; in via Lucchese, sulla strada verso Marcignana, di fronte alla Lapi Gelatine la stessa azienda ha adottato quell’area ormai da oltre un anno. Nella scorsa estate la Moviter Srl, dopo aver completato i lavori di allestimento della rotatoria all’incrocio tra Via Bisarnella e Viale Francesco Petrarca, ha adottato la stessa infrastruttura.

Non si può dimenticare anche l’adozione da parte del Gruppo Sesa della nuova aiuola floreale di Piazza della Vittoria ai piedi del Monumento, in pieno centro cittadino.

In città e nel territorio comunale ci sono altre rotatoria disponibili per essere adottate.

Come detto oltre alla manutenzione delle aree verdi all’interno di rotatorie lo scopo è anche quello, se proposto dal privato, di alloggiarvi installazioni artistiche. Le aree individuate sono 8 rotatorie e un’aiuola: Rotatoria Lungarno Dante (mq 283), rotatoria Via Alamanni (mq 375), rotatoria Via dei Cappuccini (mq 870), rotatoria Via G. Di Vittorio (mq 603), rotatoria Via I° Maggio (mq 1.196), rotatoria Via Lucchese (LAPI Gelatine - mq 484), rotatoria Via R. Sanzio (mq 128), rotatoria centro commerciale (mq 1.756), aiuole Via Cherubini (mq 1.140).

In ogni caso è consentito ai potenziali sponsor avanzare al Comune di Empoli specifiche richieste per la sponsorizzazione di aree non comprese in quelle individuate.

