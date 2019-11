Empoli-Pescara, alle 14 di sabato 9 novembre via all’allestimento in zona stadio

Gara di Serie B al ‘Castellani’ sabato sera 9 Novembre, alle 18, è in programma Empoli-Pescara.

La chiusura della viabilità dell’area sportiva avverrà alle 14.00 per consentire l’allestimento delle varie barriere attorno allo stadio.

In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su Via Bisarnella/Viale Olimpiadi.

I cancelli dell’impianto saranno aperti dalle 16.

La ripresa della normale circolazione avverrà intorno alle 21.30.

Il traffico lungo la strada Tosco Romagnola (statale 67) non subirà modifiche, la circolazione non sarà chiusa per il deflusso dei tifosi ospiti.

