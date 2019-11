Educazione alimentare, l'Istituto Enriques porta la Toscana in Moldova

“Educazione Alimentare: Cultura del gusto": questo il tema della quarta settimana Settimana della Cucina Italiana nel Mondo che si terrà a Chisinau (ed in altre parti del mondo) dal 18 al 24 Novembre.

L'iniziativa è dedicata alla promozione all'estero della cucina Italiana e dei prodotti agroalimentari. Il 18 Novembre a Chisinau, capitale della Repubblica di Moldova, l'inizio di tale manifestazione. Il Consolato Onorario della Repubblica Di Moldova in Toscana nella figura del Console Dr. Alessandro Signorini in collaborazione con l' Ambasciata Italiana in Moldova nella figura di S.E. Valeria Biagiotti Ambasciatrice e la Camera di Commercio Italo Moldava nella figura del Rag. Pietro Arrigoni hanno organizzato la cena di gala inaugurale insieme al Prof Fabbrocini Prof. Caverni e Prof.ssa Paperetti (Preside) dell' Istituto Alberghiero Enriques di Castelfiorentino.

Il tema della serata sarà “La cucina Toscana The Extraordinary Italian Taste".

Undici i ragazzi dell'Istituto Alberghiero sia di cucina che di sala che si cimenteranno insieme ai loro professori per promuovere la cucina Toscana in Moldova. Ricco il menù che spazierà dalla minestra di pane alla Zuppa di Cipolla, dal Ragù bianco Toscano all'Arista speziata per arrivare poi ai cantuccini, panettone ricciarelli e panforte. Non mancheranno la Vernaccia di San Gimignano, il Chianti DOCG e il Vin Santo. Numerose le aziende Toscane che hanno contribuito come sponsor all'iniziativa donando i loro prodotti per la serata: Il Lebbio San Gimignano; Salumificio Viani, Agricola Tamburini,Azienda Agricola Casanova Formaggi, Pasticceria Miele, Pasticceria Dolci Segreti, Panificio Catullo Consorzio Cipolla Certaldo.

Evento internazionale importante per l'Istituto Alberghiero dove gli alunni potranno lanciare lo slogan “Vivere all'Italiana" sotto il patrocinio della loro scuola.