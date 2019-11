Gazebo di 'Asma' per la mancanza di una stanza per l'opposizione a Santa Croce

Questa mattina dalle 10.30 alle 13 ho piazzato un gazebo davanti al comune per protestare a livello personale in qualità di consigliere comunale contro l’Amministrazione che dal mese di giugno ancora non ha dato la disponibilità di un ufficio al gruppo di minoranza “Per un’altra Santa Croce “ per ricevere i cittadini che vogliono parlare con qualsiasi consigliere di minoranza. Appena mi hanno rilasciato l’autorizzazione per poter piazzare il gazebo hanno scritto che ci sarebbe stato concesso uno spazio all’interno della Sala Giunta due volte alla settimana a partire dal 18 di novembre nei giorni di lunedi e giovedi dalle ore 11 alle ore 13. Non ho ritenuto questa risposta sufficiente perché in questo comune mi sembra che le risposte alle istanze da parte del sottoscritto siano parecchio a rilento.

Le persone che sono passate davanti al gazebo hanno letto le rivendicazioni che ho scritto nei cartoncini appesi al gazebo, hanno chiesto delle spiegazioni in merito e guarda caso si sono pronunciate tutte a favore di quanto affermato dallo scrivente. Faccio presente che ieri mattina ho inviato una PEC al Prefetto di Pisa per essere ricevuto affinché si trovi una soluzione al problema che ormai dura da mesi e mesi. Molti allegati alle determine pubblicate nell’Albo Pretorio on line non sono leggibili e quindi non posso espletare il mandato in modo corretto di consigliere comunale d’opposizione.

Ho effettuato delle richieste ai vari uffici, sono trascorsi oltre 45 giorni e ancora non ho avuto una risposta. La Sindaca ha assunto legittimamente una terza segretaria personale nel suo staff che all’anno ai cittadini viene a costare 18.000 euro e se rimane per tutto il suo mandato il costo salirà a 90.000 euro, soldi che sicuramente potrebbero essere impegnati per cose più importanti.

Sui cartelli esposti ho scritto che a Santa Croce esistono problemi di illuminazione, di degrado, di viabilità, di segnaletica, di sicurezza, alle piste ciclabili e ai marciapiedi. Tre anni fa iniziarono i lavori per avere la fibra ottica, sembrava che da un momento all’altro fosse disponibile, oggi nessuno sa niente.

Il gazebo di oggi ha rappresentato un primo passo di protesta, ne saranno fatti altri anche in modo più duro se la Sindaca farà finta di non vedere i problemi che tormentano il nostro comune. Tutti i cittadini che hanno bisogno di parlare di qualsiasi problema con un consigliere del gruppo “Per un’altra Santa Croce “ dal giorno 18 novembre nei giorni di lunedi e giovedi dalle ore 11 alle ore 13 possono tranquillamente salire al primo piano del comune e venirci a trovare nella Sala della Giunta e continuare a fare le segnalazioni sui social o anche come sta succedendo di inviarmi dei messaggi in privato.

Vincenzo Oliveri, consigliere comunale di Santa Croce sull'Arno

