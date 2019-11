Incidente sul lavoro alla Jsw Italia di Piombino: giovane in ospedale

Incidente sul lavoro per un giovane operaio ieri alla Jsw Italia di Piombino. Da quanto ricostruito l'operaio è caduto durante un carico di rotaie e si è procurato una frattura scomposta al braccio. A renderlo noto è il segretario provinciale Ugl di Livorno Claudio Lucchesi.

In una nota del sindacato si legge: "Un grave incidente simile era già accaduto poco più di un anno fa, procurando a un lavoratore la frattura di un femore. Non è più accettabile. Ci riferiscono di straordinari e 16 ore continuate, con 1.000 operai in cassa integrazione, numerose mansioni accorpate, aumenti di ritmi di lavoro. Sono quasi passati 18 mesi dall'insediamento di Jsw, ma ancora non si sente parlare di piano industriale, di smantellamenti, di lavoro continuativo consolidato dei treni di laminazione".

Tutte le notizie di Piombino