JustEat, ultimo giorno di lavoro dei co.co.co.: volantinaggio di Nidil Cgil

Dal 3 novembre è entrata in vigore la nuova legge sui rider che prevede per chi ha collaborazioni coordinate e continuative l'applicazione della disciplina del lavoro dipendente. Ma "fatta la legge trovata la scappatoia" e Just Eat passa alle collaborazioni occasionali per evitare le nuove norme.

Oggi 7 novembre sarà l'ultimo giorno di lavoro per i fattorini cococo di Just Eat che nei prossimi giorni passeranno (non tutti, una decina non sono stati ripresi) al nuovo contratto peggiorativo. La problematica dei fattorini di Just Eat sarà oggetto del tavolo di Unità di Crisi presso la Regione Toscana lunedì 11 Novembre.

La nuova normativa prevede per le collaborazioni occasionali solo l'obbligo versamento INAIL (entro 3 mesi), la legislazione su salute e sicurezza, il divieto di discriminazione e il salario minimo disciplinato dai contratti di settore (entro 12 mesi). Nessuna contribuzione INPS è prevista e quindi nessun diritto in caso di malattia, maternità, disoccupazione.

Secondo Nidil Cgil Firenze la legge sui rider è una passo in avanti ma ci sono ancora troppe incertezze normative e tempi biblici di applicazione. E' ora che le piattaforme si confrontino per garantire pieni diritti e tutele.

Stasera in via dei Neri dalle 19:00 in poi un volantinaggio dei fattorini di Just Eat di Nidil Cgil per far conoscere la nuova normativa e denunciare la situazione di incertezza sul loro destino.

Nidil Cgil Firenze

Tutte le notizie di Firenze