La giovane regista sanminiatese Federica Baldinotti premiata in America

Da San Miniato in America per la passione del cinema. È stata premiata al Festival dei Cinque Continenti in Venezuela la giovane Federica Baldinotti.

Federica, 23enne di San Miniato, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del cinema già studiando cinematografia al Liceo Artistico Virgilio di Empoli, proseguendo poi gli studi nella prestigiosa università Ucla di Los Angeles.

“Circa un anno fa – racconta la giovane - ho conosciuto Domenico Costanzo e tra noi è nata un’amicizia straordinaria.”

Domenico Costanzo è un regista, attore, produttore e sceneggiatore fiorentino che ha collaborato con Pieraccioni in alcuni dei suoi lungometraggi più noti.

“Il film di Domenico alla quale ho partecipato – continua Federica- si chiama “Ho sposato mia madre”. All’interno del film sono stata assistente alla regia, ho curato la traduzione, la sottotitolazione e ho infine partecipato in fase di ripresa, di montaggio e di postproduzione.”

Si tratta di un film toccante che tratta della malattia di Alzheimer e dell’amore incondizionato tra un figlio e una madre e che riesce con semplicità ad unire comicità e drammaticità.

Il film è stato candidato a diversi festival internazionali e ha vinto il Festival Dei Cinque Continenti in Venezuela (Five Continents International Film Festival) nel quale la giovane Federica ha ricevuto un premio in Editing Feature Angeles.

Al momento il film è in finale al LACA Film Festival di Los Angeles.

