Un furto dal valore di 40mila euro è stato messo a segno a Sesto Fiorentino. Sono stati rubati dei vestiti in un negozio di via Cavallotti nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre. I ladri sarebbero entrati da una porta-finestra sul retro del locale e sono riusciti a portare via tutta la merce. Sull'episodio indaga la polizia, intervenuta anche con personale della scientifica.

