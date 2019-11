Le Pande Gialle, rock made in Empoli dal vivo su Liberi Tutti

La band Le Pande Gialle sono stati ospiti di Irene Rossi per la trasmissione di Radio Lady Liberi Tutti. Il trio è composto da Stefano Cerri (voce e chitarra), Lorenzo Salani (testi e basso) e Manuele Mecca (batteria e cori)

Le Pande Gialle si formano nell'inverno del 2016. Inizialmente composte solo da Stefano Cerri e Lorenzo Salani, partono come duo acustico che compone canzoni proprie. Il nome allude simpaticamente allo stesso modello e colore di auto posseduto dai due. La band ha una particolarità: il cantante Stefano vive da anni a Londra e il gruppo si attiva solo quando lui fa ritorno in terra natia. Dopo aver provato diversi tipi di accompagnamento di percussioni nel settembre del 2017 entra in pianta stabile Manuele Mecca, vecchio amico di infanzia di Stefano, alla batteria e alle percussioni. La band ha due impostazioni, una acustica e una elettrica e varia di concerto in concerto.