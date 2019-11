Dopo lo scippo avvenuto nel quartiere di Novoli a Firenze, una 18enne ha accusato un malore così oltre alle forze dell'ordine sono dovuti intervenire anche i sanitari inviati dal 118. La scorsa notte è avvenuto il fatto in via Giovanni dei Marignolli. Lo spavento e il fatto criminale ha causato un lieve malore alla giovane, in seguito trasferita al pronto soccorso. La giovane è stata derubata della borsa, che conteneva oltre agli effetti personali alcune decine di euro.

