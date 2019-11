Morte Erik Sanfilippo, al via il processo

Si terrà oggi il processo in cui il 52enne Gerardo Rossi, arrestato dopo la morte di Erik Sanfilippo, 23enne di Marti trovato cadavere in un cassonetto a Londra vicino al parcheggio Waitrose a Tollington Road l’11 maggio scorso. L'uomo fu arrestato il 16 maggio con l'accusa di aver impedito la sepoltura del corpo per poi essere rilasciato su cauzione. Su Gerardo Rossi si concentrarono i sospetti di essere stato lui a commettere l'omicidio ma l’ipotesi cadde.

La Nazione fa sapere che Gerardo Rossi si sarebbe dichiarato colpevole solo di aver ostacolato il corso della giustizia dopo la morte di Sanfilippo, ma di non esserne responsabile. Anche l’accusa di occultamento di cadavere potrebbe essere archiviata.

