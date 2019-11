Come documento in tramvia ha mostrato al controllore la tessera sanitaria di un uomo di 30 anni più vecchio di lui. Un 23enne pakistano ieri non è riuscito a evitare la multa perché senza biglietto nel convoglio a Firenze e la polizia, intervenuta nella circostanza, ha denunciato il giovane per sostituzione di persona dopo il fermo per identificazione.

