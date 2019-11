Municipio in verde a Serravalle Pistoiese per i 30 anni dal crollo del Muro di Berlino

Il 9 novembre 2019 ricorreranno 30 anni dalla caduta del muro di Berlino e l’amministrazione comunale intende ricordare questo evento con l’accensione di luci di colore verde all’esterno delle sedi comunali.

Il muro, che circondava Berlino Ovest, ha diviso in due la città di Berlino per 28 anni, dal 13 agosto del 1961 fino al 9 novembre 1989, giorno in cui il governo tedesco-orientale si vide costretto a decretare la riapertura delle frontiere con la repubblica federale. Tra Berlino Ovest e Berlino Est la frontiera era fortificata militarmente da due muri paralleli di cemento armato, separati dalla cosiddetta "striscia della morte", larga alcune decine di metri e che durante questi anni furono uccise dalla polizia di frontiera della DDR almeno 133 persone mentre cercavano di superare il muro verso Berlino Ovest.

Il 9 novembre 1989, dopo diverse settimane di disordini pubblici, il governo della Germania Est annunciò che le visite in Germania e Berlino Ovest sarebbero state permesse e dopo questo annuncio molti cittadini dell'Est si arrampicarono sul muro e lo superarono per raggiungere gli abitanti della Germania Ovest dall'altro lato in un'atmosfera festosa e quindi con la caduta del muro di Berlino si aprì la strada per la riunificazione tedesca.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese