Parità di genere, fa tappa a Pisa il tour nazionale delle Coding Girls

Fa tappa a Pisa il tour nazionale di Coding Girls che coinvolgerà dal 5 al 22 novembre oltre 10.000 studentesse di 14 città italiane. Il programma, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale e Ambasciata degli Stati Uniti in Italia con la collaborazione di Microsoft Italia, nasce per diffondere la parità di genere nei settori della scienza e della tecnologia. Dopo allenamenti di coding nelle scuole, l’11novembre 120 studentesse si sfidano in una maratona di programmazione presso l’Università degli Studi di Pisa.

Sono 150 le studentesse universitarie, ricercatrici e role model che dal 5 al 22 novembre appassioneranno alla programmazione oltre 10.000 ragazze di 80 scuole di 14 città italiane. Superare condizionamenti e pregiudizi di genere, valorizzare talenti e leadership femminili, permettere alle studentesse di sperimentare in prima persona l’uso attivo delle nuove tecnologie: sono solo alcune delle sfide della sesta edizione di Coding Girls, il programma nazionale promosso da Fondazione Mondo Digitale e Ambasciata degli Stati Uniti in Italia in collaborazione con Microsoft.

L’11 novembre il tour 2019 di Coding Girls fa tappa a Pisa. Dopo allenamenti intensivi presso le scuole della città e provincia (IIS Galileo Galilei di Livorno, Liceo G. Carducci di Pisa, LS Buonarroti di Pisa, ITIS Marconi di Pontedera), 120 studentesse, guidate dalla super coach americana Anthonette Peña, National Board Certified Teacher and STEM Teacher Lead, si sfideranno in un hackathon presso l’Università degli Studi di Pisa. Intervengono Mirta Michilli, direttore generale Fondazione Mondo Digitale, Chiara Bodei, professore associato del Dipartimento di Informatica e presidente Sistema museale di ateneo, Università di Pisa, Raffaella Bonsangue, vicesindaca del Comune di Pisa con delega alle Pari Opportunità.

Oltre alla città di Pisa la staffetta formativa di Coding Girls coinvolge altre 13 città italiane: Milano, Bologna, Cagliari, Catania, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Pistoia, Reggio Calabria, Roma, Salerno, e Trieste. Grazie al lavoro di animazione territoriale dell’associazione Coding Girls cresce di anno in anno la capacità del programma di fare rete e stringere alleanze con soggetti pubblici e privati. Oggi l'associazione coordina 25 hub nelle scuole e coinvolge studentesse e ricercatrici di 13 atenei italiani in attività di mentoring e role modelling per le più giovani.

Fonte: Ufficio Stampa

