Parte 'Fiabe e Incantesimi', la rassegna che porta le famiglie a teatro

Dalle rocambolesche avventure di uno scienziato un po’ pazzo al fascino misterioso dei pirati. Dalla magia di una famiglia tutta speciale al mondo incantato di una principessa da salvare.

Tante emozioni attendono il pubblico nella nuova rassegna “Fiabe e Incantesimi” che prenderà il via sul palco del Teatro della Compagnia domenica 10 novembre 2019 per proseguire fino al 12 gennaio 2020.

Il teatro dedicato ai bambini e alle famiglie torna a Castelfranco di Sotto con quattro appuntamenti imperdibili che spaziano nei generi e negli stili, per stimolare la curiosità dei più piccoli e intrattenere i genitori con fiabe prese dalla tradizione e rivisitate nella messa in scena, ma anche spettacoli creativi dove saranno la magia e la fantasia a fare da padrone.

L’iniziativa “Fiabe e Incantesimi” è promossa e sostenuta dal Comune di Castelfranco di Sotto, Arci Valdarno Inferiore, Terzostudio progetti per lo spettacolo.

“Questa rassegna riesce di avvicinare famiglie e bambini alla fruizione del teatro con la sana leggerezza dell’intrattenimento – ha commentato l’assessore alla Cultura Chiara Bonciolini – . L’offerta di spettacoli di qualità ad un prezzo davvero contenuto permette di aprire le porte ad un vasto pubblico, così che il maggior numero di persone possa scoprire la magia del palcoscenico”.

Le date in calendario sono: 10 e 24 novembre 2019, 8 dicembre 2019, 7 e 12 gennaio 2020.

Spettacolo unico alle ore 17,30

Biglietti:

I biglietti d’ingresso sono acquistabili presso il Teatro della Compagnia al costo di 5,00 euro per gli adulti e 3,00 euro per i bambini, under 12. Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 5 anni.

Ulteriore informazioni presso Terzostudio tel. 0571.485078, oppure presso l’Urp del Comune tel. 0571.487250, sul sito e sul profilo Facebook del Comune di Castelfranco.

Programma completo

Domenica 10 novembre 2019

All’InCirco in “Fil di Ferro puppets show”

Nel suo laboratorio il Dottor Sputnik e l’assistente robotica TereskOva, si sta cimentando in una grande impresa: creare la vita dalla materia! Fra esplosioni, esperimenti, cortocircuiti e battibecchi continui, gli oggetti assemblati in forme bizzarre, imprevedibili, inquietanti, diverranno creature robotiche, che potranno raccontare la loro storia: Marie ballerina dal volto di bambola e il corpo di latta; il forzuto Newton con una bilancia al posto della pancia, Doopler musicista mangiadischi, MikyMoka, le papere eoliche. Un viaggio divertente e sorprendente, dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano diventa straordinario.

Dur. 50 min. Adatto da 5 anni in su

Domenica 24 novembre 2019 - ore 17.30

Gigi Speciale in “Il Mago dei Pappagalli”

Capitan Gigi Speciale, nelle vesti di pirata affronterà diverse prove per diventare Comandante di una ciurma! Tra torce infuocate, lavagne parlanti, corde, spade, forzieri e dobloni vi intratterrà in questa strepitosa avventura insieme ai suoi inseparabili pappagalli addestrati! Un artista dai mille volti, che ha conquistato migliaia di bambini con il suo numero piratesco. L’arte magica si fonde all’unicità dei suoi incantevoli pappagalli creando uno spettacolo originale, evocativo e coinvolgente. Punto di riferimento nella magia per bambini in cui stile, eleganza e talento lo rendono uno dei maghi più apprezzati nel panorama italiano ed internazionale dei family show. Dur. 50 min. Adatto da 5 anni in su

Domenica 8 dicembre 2019 - ore 17.30

Denì Magic in “Per farvi magia”

La passione del papà si è trasformata nel tempo nella passione di tutti loro. Sì, perché loro sono una famiglia magica che si esibisce insieme o alternandosi. L'amore che li lega nella vita viene portato in scena e le loro performance sono sempre di grande successo proprio per la sintonia e il feeling che c'è tra di loro. Con loro non puoi mai sapere cosa sta per succedere, la loro magia brillante e a tratti ironica spazia dalla magia classica alle grandi illusioni. Godetevi la loro magia e lasciatevi stupire... in fondo mica tutto deve per forza avere un senso. Dur. 50 min. Adatto da 5 anni in sù

Lunedì 12 gennaio 2020 - ore 17.30

Italo Pecoretti in “Le Penne dell’Orco”

Una principessa rapita, un Re ammalato e soltanto le miracolose penne dell’orco in grado di salvarlo. Per fortuna un coraggioso giovane affronterà ogni ostacolo per salvare il Re, e con l’aiuto di un frate pazzerello, un Conte ed una simpatica talpa, ritroverà la sua innamorata, mandando in malora i piani malvagi del diavolo che come è risaputo, nulla può contro il vero amore! Una storia divertente ed appassionante dove non mancheranno i colpi di scena e… di bastone!

Dur. 50 min. Adatto da 5 anni in su

Fonte: Ufficio Stampa

