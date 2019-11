A Pisa congresso mondiale sull'oftalmopatia basedowiana

Da oggi, giovedì 7, a sabato 9 novembre, al Meeting Art Craft Center della Camera di Commercio di Pisa (Piazza Vittorio Emanuele II), si svolgerà The Eugogo 20th anniversary meeting, congresso mondiale monotematico sulla oftalmopatia Basedowiana.

L’Eugogo-European group on graves’ orbitopathy, è un gruppo di studio e ricerca clinica e di base fondato, tra gli altri, anche da Aldo Pinchera e Claudio Marcocci nel 1999, che raccoglie i più importanti centri europei che si occupano di oftalmopatia basedowiana.

L’oftalmopatia basedowiana è una malattia autoimmune correlata al morbo di Basedow, relativamente rara, che presenta numerose problematiche in termini di management della diagnosi e della cura della stessa. Per far fronte alle difficoltà legate all’approccio clinico di questa malattia, oltre 20 anni fa i principali centri europei si sono uniti in un consorzio scientifico che ha prodotto numerose pubblicazioni scientifiche di grande rilievo e ha consentito un salto di qualità notevole nella cura della malattia.

Nell’anniversario della fondazione dell’EUGOGO Pisa, quale centro di riferimento mondiale per la cura dell’oftalmopatia basedowiana, ha avuto l’onore di organizzare questo congresso che raccoglierà scienziati dai 5 continenti.

Il gruppo del professor Marcocci dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana costituito dai professori Michele Marinò e Francesco Latrofa e dal dottor Roberto Rocchi da decenni rappresenta punto di riferimento sia nazionale per la clinica, sia internazionale per la ricerca.

Fonte: AOU Pisa

