Si stava avvicinando a una banca e aveva con sé un'arma clandestina con matricola abrasa, per questo un 38enne è stato arrestato a Arezzo. L'atteggiamento sospetto ha destato l'attenzione dei carabinieri, che hanno subito fatto scattare i controlli. L'uomo aveva precedenti di polizia e, perquisito, è stato trovato con una pistola nello zaino. Per questo i militari lo hanno messo in manette.

