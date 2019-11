A Santa Maria a Monte si festeggia il ricordo dell’armistizio di Villa Giusti

A Santa Maria a Monte si celebra Domenica 10 Novembre 2019 il ricordo dell’armistizio di Villa Giusti con il quale, il 4 Novembre 1918, venne decretata la resa dell’Impero austro-ungarico e la conseguente fine della Prima Guerra Mondiale.

Non si tratta solo di ricordare le vittime e le conseguenze di una guerra senza precedenti, ma di porre nel dovuto rilievo l'importanza della pace per l'Europa e per il mondo, specialmente in un momento storico come quello odierno che pare rinfocolare il ritorno ai nazionalismi particolaristici.

Le celebrazioni inizieranno con la Santa Messa delle ore 11 presieduta dal Can. Don Bruno Meini, Proposto della Chiesa Collegiata, a cui presenzieranno le Autorità. A seguire, un corteo, a cui prenderà parte anche la Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Santa Maria a Monte, attraverserà le vie del borgo fino al Parco della Rimembranza, dopodiché raggiungerà il Monumento di Piazza della Vittoria, ai piedi del quale verrà deposta una corona di alloro in onore dei caduti.

Seguirà un breve intervento del Sindaco Ilaria Parrella, al termine del quale Alessia Giorgetti, Sindaco dei Ragazzi, seguita da alcuni ragazzi delle Classi Terze dell’Istituto Comprensivo “Carducci”, rifletteranno sull’importanza della memoria da tramandare alle nuove generazioni.

In caso di pioggia, dopo il corteo e l’apposizione delle corone, il momento di ricordo e di riflessione si svolgerà nell’atrio del Palazzo Comunale.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte