Sette squadre dell’Empoli Tennis School ai campionati regionali invernali

Sette squadre dell’Empoli Tennis School prenderanno parte ai vari campionati regionali invernali della nuova stagione. Tutte le competizioni sono al nastro di partenza, a iniziare dall’Open di prima divisione femminile dove le ragazze allenate dal maestro Manilo Baggiani detengono il titolo Fit. Dunque Eleonora Beduini, Giulia Barsotti e Franka Ciampalini cercheranno di ripetere l’impresa nonostante la bravura delle loro avversarie. Invece, nell’Open Fit di seconda divisione maschile, Federico Beduini, Vittorio Cioni, Francesco Cioni, Matteo Mazzanti e Gabriele Nocchi proveranno intanto a superare il girone nel quale dovranno misurarsi con giocatori di spessore. Ancora in ambito Fit, la società con sede al PalAramini dove disputa le gare casalinghe alternandole a quelle di scena sui campi in terra rossa del Tc Vinci, sarà impegnata nella Quarta categoria maschile con Giovanni Cei, Jacopo Galgani, Alberto Cipollini, Niccolò Casati e Matteo Musanti. Questi portacolori del club empolese hanno dai 13 ai 15 anni e si confronteranno con atleti molto più navigati. Al di là dei risultati, tale occasione è comunque propizia per accumulare esperienza. Nella sezione Uisp, poi, l’E.T.S. presenterà quattro team giovanili, fra cui l’Under 13 ‘A’ maschile di Lorenzo Mazzanti, Lorenzo Corsinovi, Gabriele Pollastri, Mattia Micheli e Matteo L’Ala. A sua volta, l’Under 13 ‘B’ maschile impiegherà Edoardo Meccoli, Ludovico Ruisi, Tommaso Ruisi e Isabella Gigli, mentre l’Under 15 maschile utilizzerà Elia Zazzeri, Gregorio Biancalani, Lorenzo Bacci, Giovanni Giraldi, Guido Ciabattini e Samuele Cono. Inoltre, Novella Bitossi, Lucrezia Baistrocchi, Eleonora Bocini, Elisa Pinzani e Vittoria Banti formeranno l’Under 15 femminile.

Fonte: Empoli Tennis School

Tutte le notizie di Tennis