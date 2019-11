Società italiana della contraccezione, presidente una ginecologa dell'ospedale di Pisa

La dottoressa Franca Fruzzetti, ginecologa dell’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia 1 dell’Aoup, è stata eletta presidente della Sic-Società italiana della contraccezione.

E’ la prima volta che una donna viene eletta presidente di una Società dedicata alla salute, alla prevenzione e al benessere della donna. Ma non è stata una mera scelta di genere.

La dottoressa Fruzzetti è conosciuta in Italia e all’estero come una delle maggiori esperte nel campo dell’endocrinologia ginecologica e, con i suoi studi e le sue ricerche, ha contribuito a chiarire importanti aspetti delle interazioni tra ormoni, dismetabolismi e obesità. La nomina a presidente della Sic è quindi un riconoscimento al lavoro cui la ginecologa ha dedicato tutta la sua vita professionale.

Fonte: Aoup

