Temporali in vista, chiuso il sottopasso di San Romano

Il sottopasso ferroviario di San Romano sarà chiuso dalla mezzanotte alle 13 di domani, venerdì 8 ottobre. La decisione è stata presa dal Comune di San Miniato e ufficializzata dal sindaco Simone Giglioli con un post su Facebook. Tutto questo è dovuto all'allerta meteo di colore arancione diramata per la giornata di domani.

Il sottopasso si trova nella parte di San Romano all'interno del Comune di San Miniato, vicino al confine con quello di Montopoli in Val d'Arno, unisce via Gramsci a via Arginale Ovest. Chi si trova su una delle due strade e vuole andare dalla parte opposta può passare da Lungarno Pacinotti (dalla parte che dà su Castelfranco) oppure da via Da Vinci e poi via Arginale Ovest (dalla parte di San Donato).

Da giorni è finito nel mirino perché, con le forti e ripetute piogge, si è riempito di acqua e una automobilista è rimasta impantanata. Il problema, fa sapere il sindaco Giglioli, è di "una fognatura, su cui è stato fatto un intervento non risolutivo tempo fa".

Dopo un incontro urgente con AIT e Acque, oltre al Comune di Montopoli, è stato scelto di chiudere quella zona. "La fognatura, che appartiene a Montopoli, si collega con Cuoiodepur. Quando piove si aggiunge acqua e nascono i problemi, per questo optato tutti insieme per la chiusura di un punto molto sensibile" continua il primo cittadino.

Nonostante anche ieri, per l'allerta gialla, ci fossero delle transenne a sbarrare l'accesso al sottopasso ai mezzi, qualcuno le "ha spostate ed è passato lo stesso, per questo nei prossimi giorni saranno inviate multe a chi ha violato il divieto di transito", come afferma Giglioli.

